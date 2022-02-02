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Россиянам рассказали, когда ждать наступления весны

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: весна наступит в третьей декаде марта

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна наступит в Москве и на юге Урала в третьей декаде марта. Об этом сообщает URA.RU.

«1 марта — это совсем не начало весны. В европейской России, в умеренных широтах, на 55, 56 параллели северного полушария, где находится Москва, в первой декаде марта будет максимальная высота снежных сугробов. Это по климату, но год на год не приходится. На Урале то же самое. Температура через ноль переходит не 1 марта, а гораздо позже», — пояснил метеоспециалист.

Как объяснил Вильфанд, в российских регионах по-разному наступает весенняя погода.

В российской столице зима закончится в третьей декаде марта.

Также руководитель организации обратил внимание, что на южных территориях начало календарной весны может совпадать с реальной.

Вильфанд подчеркнул, что окончательный прогноз касательно того, когда наступит весна или будет ли она ранней, можно дать лишь в третьей декаде февраля.

Ранее синоптик предупредил москвичей о резком похолодании к концу недели.

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