В России до 2030 года появится еда с персонализированными вкусами

Еда с персонализированными вкусами должна появиться на российском рынке в 2028-2030 году. Разработка таких продуктов ведется в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet.

Достичь персонализации можно будет с помощью селекции и генного редактирования, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт рабочей группы НТИ FoodNet Михаил Чарный.

«Вкусы у всех различаются, даже у родных братьев и сестер, поэтому вопрос персонализации уже стоит перед рынком. Главная задача ближайших лет — сделать полезную еду вкусной. Уже сейчас разрабатывается специализированная еда для спортсменов, для людей с различными заболеваниями. Но это только начало. Селекция и генное редактирование (не путать с генной модификацией) позволят убрать вредные вещества из любимых продуктов. Например, человек сможет наслаждаться вкусом перца, но без воздействия на желудочно-кишечный тракт», — объяснил он.

Также, по словам Чарного, еще одна цель еды с персонализированными вкусами — насытить разнообразными вкусами полезные продукты. Например, всем привычную овсянку человек можно есть каждое утро, но ощущая как новое блюдо. Это в том числе очень важно для детского питания, отмечают в организации.

Эксперименты в области корректировки вкусов уже успешно ведутся, причем в разных индустриях — от пищевой и спортивной, до сферы кормов для животных. Например, выведены безэруковые сорта рапса, которые потеряли свою горечь, но сохранили все питательные вещества. Устойчивость этих сортов сохраняется на протяжении двух-трех поколений.

Производители растительного мяса уже сегодня бьются за то, чтобы их продукция была полноценной заменой обычному мясу, не только по вкусу, но и по структуре, рассказал член рабочей группы, руководитель акселератора НТИ FoodNet Михаил Захаревич. По его словам, тематические стартапы активно занимаются подбором оптимальной рецептуры и вкусовой гаммы.

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