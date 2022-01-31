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Экс-адвокат Ефремова пожаловался на мошенников

Юрист Пашаев заявил о краже более 1,6 млн рублей

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Пресс-служба Пресненского суда/РИА «Новости»

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что стал жертвой мошенников, укравших у него миллион рублей и $8,6 тыс. (свыше 1,6 млн руб). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это случилось давно, три года назад, тогда я дал знакомому деньги в долг под расписку — миллион рублей и $8,6 тыс, его жена была у меня главным бухгалтером, он был честным, порядочным, мастер высшей категории по ремонту автомобилей», — рассказал Пашаев.

Он добавил, что заемщик планировал открыть автосервис, и деньги были нужны для покупки оборудования. Полгода должник обещал «отдать со дня на день», а потом перестал выходить на связь.

Юрист сообщил о мошенничестве в особо крупном размере в полицию.

Ранее Пашаев возмутился тому, что приговоренный к 7,5 годам колонии за смертельное ДТП Ефремов начал «поливать его грязью», пообещав плюнуть артисту в лицо после выхода на свободу.

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