В Москве стартовала вакцинация подростков от коронавируса

В Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков от 12 до 17 лет от коронавируса препаратом «Спутник М». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Привиться от коронавируса можно в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Запись на вакцинацию проводится онлайн или по телефону.

Подчеркивается, что для вакцинации подростка требуется письменное заявление от родителя или законного представителя и добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М» в ноябре 2021 года. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В декабре прошлого года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что в России произвели 150 тыс. доз детских вакцин от COVID-19.