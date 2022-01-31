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В Москве в понедельник ожидается до -2°С

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в понедельник, 31 января, будет до -2°С. В столице будет облачно, ожидается небольшой снег, местами умеренный. Также в городе будет гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -2...0°С. Ожидается южный, юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -2...0°С. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 731 мм рт. ст., а ночью — 730 мм рт. ст.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве из-за циклона «Надя» может достичь 50 см к 1 февраля, что близко к рекордным значениям 1956 года.

Синоптик отметил, что за двое суток выпадет порядка десяти мм осадков, что составляет 1/4 от месячной нормы.

По словам Тишковца, снегопады в столице пойдут на убыль в середине недели, а на смену им придет похолодание до -10°C днем и -15°C ночью. Уже к концу первой декады февраля столбик термометра поднимется до нулевой отметки.

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Погода в Москве
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