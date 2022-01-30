Гинцбург заявил, что «омикроном» пандемия COVID-19 не закончится

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что штамм коронавируса «омикрон» нельзя считать последней стадией пандемии коронавируса.

«Я не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно. По той простой причине, что мы с вами сейчас разговариваем, а в это время возникают бесконечное количество новых вариантов возбудителей COVID-19», — сказал он.

Гинцбург отметил, что еще идет борьба с последствиями пандемии.

Ряд вирусологов поддерживают эту же точку зрения. Так, завкафедрой Первого государственного медицинского университета им. Сеченова Виталий Зверев отметил, что «омикрон» не станет финальной стадией пандемии, однако после него коронавирус пойдет на спад.

Между тем в ВОЗ заявили, что «омикрон» может положить конец пандемии коронавируса в Европе. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, некоторое время после резкого роста случаев этого варианта COVID-19 в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.