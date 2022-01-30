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Стали известны подробности инцидента со школьницей, упавшей с 22-го этажа

Выпавшая с 22-го этажа школьница находилась на вечеринке с алкоголем

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РИА «Новости»

Выпавшая с 22-го этажа в Москве школьница в момент произошедшего находилась на вечеринке, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, подростки устроили вечеринку с алкоголем в многоэтажном доме на Загорьевской улице на юге города.

«Когда школьники находились на балконе 22-го этажа, одна из девочек сорвалась вниз. Ее попыталась удержать подруга, но, несмотря на все усилия, девочка упала с огромной высоты», — говорится в публикации.

14-летняя девочка выжила после падения. У нее диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также травму живота и ушибы. По предварительным данным, в организме пострадавшей был обнаружен алкоголь.

Ранее стало известно, что инцидент произошел 29 января. Девочка перелезала через балкон, ее страховала подруга. Что-то пошло не так, и школьница полетела вниз.

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