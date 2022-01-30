В Москве восьмиклассница упала с 22-го этажа и выжила

В Москве ученица восьмого класса выжила после падения с 22-го этажа. Об этом сообщает «Пятый» канал.

Инцидент произошел в субботу, 29 января. Девочка перелезала через балкон, ее страховала подруга. Что-то пошло не так, и школьница полетела вниз.

В каком состоянии сейчас находится пострадавшая в сообщении не уточняется.

Ранее портал 78.ru написал, что в Санкт-Петербургу девятилетняя девочка сломала позвоночника на празднике, посвященном дню рождения — упала в бассейн с пластиковыми шариками. Как рассказал журналистам истоник в правоохранительных органах, школьница прыгала на батуте и случайно упала бассейн. Вечером она пришла домой, но ничего не рассказал родителям. На следующий день она посетила школу и даже секцию карате. Девочка пожаловалась на боль только вечером. Врачи нашли у нее компрессионный перелом грудного позвонка и госпитализировали в нейрохирургическое отделение.