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Терапевт рассказал, как не надо лечить «омикрон»

Врач-терапевт Хухрев посоветовал не лечить «омикрон» антибиотиками и кроворазжижающими средствами

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Depositphotos

Врач-терапевт Алексей Хухрев призвал россиян не принимать антибиотики и разжижающие кровь препараты для лечения коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон». Его слова приводит телеканал «Москва 24».

Специалист подчеркнул, что прием антибиотиков без назначения врача может привести к появлению устойчивых к такому воздействию бактерий.

«Это реально то, что убивает гораздо больше, чем «омикрон». Те, кто работал в реанимациях, в серьезных отделениях, знает, что такое, когда ни один антибиотик не действует», — отметил он.

Хухрев добавил, что злоупотребление кроворазжижающими средствами может спровоцировать кровотечение желудка, остановить которое будет непросто.

Медик также порекомендовал не сбивать невысокую температуру.

«Если температура ниже 39, вы ее можете терпеть и чувствуете себя более-менее ничего, вам даже жаропонижающее не нужно. Конечно, после 39 ее уже надо сбивать», — сказал он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что укрепить борющийся с COVID-19 иммунитет помогут орехи.

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Коронавирус 2019-nCoV
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