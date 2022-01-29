«Омикрон» добрался до Камчатки

В правительстве Камчатского края заявили, что на территории региона выявили первые десять случаев «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На данный момент у десяти заболевших новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выявлен штамм «омикрон». До этого в крае был распространен только штамм «дельта», — заявили в пресс-службе правительства.

Там уточнили, что всего за последние сутки на Камчатке выявили 187 новых случаев коронавируса, госпитализированы 35 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о резком росте заболевших COVID-19 среди детей. Там также выразили мнение, что вызванная «омикрон»-штаммом волна будет не такой продолжительной, как предыдущие.

По данным на 28 января, в России госпитализировали еще 14 046 человек с COVID-19. Всего за прошедший день выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом, вылечились 29 506 пациентов, скончались 673.