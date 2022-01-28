Лавров раскрыл подробности инцидента с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что специальный борт из Германии в Омск был заказан за день до инцидента с Алексеем Навальным. Слова главы МИД приводит РИА «Новости».

«Во-первых, мы до сих пор не получили ответа, кто прилетал за Алексеем Навальным? Почему, судя по объективным данным, самолет, на котором его привезли из Омска, который за ним прилетел в Омск, был заказан за день, по-моему, до того, как ему стало нехорошо?» – рассказал Лавров.

По его словам, также за день до произошедшего германская сторона обратилась в ОЗХО с просьбой о содействии в расследовании. Кроме того, министр добавил, что в берлинской клинике Charite Навального посещали сотрудники американской разведки.

«Адвокат Навального обвиняет [пресс-секретаря президента России] Дмитрия Пескова, что он обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ. И требует представить доказательства. Но доказательства какие — ну посещали его сотрудники американской разведки в больнице. О чем Дмитрий Песков и сказал», – заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что у Запада нет никаких оснований обвинять Россию в произошедшем.

«Все это затеяно с целью провокации», – добавил Лавров.

В 2020 году самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, из аэропорта его доставили в больницу. Врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ.

Впоследствии Навального перевезли в Германию, где медики заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», однако соответствующих доказательств российской стороне предоставлено не было. Москва обвинения Запада в причастности к отравлению Навального отвергает. Российские власти придерживаются позиции, что страны Запада используют ситуацию с Навальным в качестве повода для санкционного и иного давления на Москву.

В настоящее время Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Дважды условно осужденный, он был объявлен в России в розыск за неоднократные нарушения условий отбывания наказания. Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.