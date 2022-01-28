Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Венгрии рассказали о запросе США на размещение дополнительных войск 18:09
СК возбудил дело по факту жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области 18:07
Российская сторона отреагировала на запрос США в Совет Безопасности ООН... 18:03
Норвежка Фемстейневик выиграла спринт на ЧЕ по биатлону, Гербулова стала восьмой 18:02
Порошенко порекомендовал Зеленскому «прийти в сознание» и заправить танки горючим 17:59
В США мост обрушился на газопровод накануне приезда Байдена 17:54
Гончаренко: об увольнении из «Краснодара» узнал на сайте клуба 17:52
Уфимец рассказал о желании жителей «взяться за вилы» после нападения собак... 17:51
В Италии встали на сторону России в «противостоянии»... 17:49
Минобороны подтвердило гибель одного человека после крушения Ми-8 17:46

Лавров раскрыл подробности инцидента с Навальным

Лавров: спецборт из Германии в Омск был заказан за день до инцидента с Навальным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что специальный борт из Германии в Омск был заказан за день до инцидента с Алексеем Навальным. Слова главы МИД приводит РИА «Новости».

«Во-первых, мы до сих пор не получили ответа, кто прилетал за Алексеем Навальным? Почему, судя по объективным данным, самолет, на котором его привезли из Омска, который за ним прилетел в Омск, был заказан за день, по-моему, до того, как ему стало нехорошо?» – рассказал Лавров.

По его словам, также за день до произошедшего германская сторона обратилась в ОЗХО с просьбой о содействии в расследовании. Кроме того, министр добавил, что в берлинской клинике Charite Навального посещали сотрудники американской разведки.

«Адвокат Навального обвиняет [пресс-секретаря президента России] Дмитрия Пескова, что он обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ. И требует представить доказательства. Но доказательства какие — ну посещали его сотрудники американской разведки в больнице. О чем Дмитрий Песков и сказал», – заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что у Запада нет никаких оснований обвинять Россию в произошедшем.

«Все это затеяно с целью провокации», – добавил Лавров.

В 2020 году самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, из аэропорта его доставили в больницу. Врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ.

Впоследствии Навального перевезли в Германию, где медики заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», однако соответствующих доказательств российской стороне предоставлено не было. Москва обвинения Запада в причастности к отравлению Навального отвергает. Российские власти придерживаются позиции, что страны Запада используют ситуацию с Навальным в качестве повода для санкционного и иного давления на Москву.

В настоящее время Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Дважды условно осужденный, он был объявлен в России в розыск за неоднократные нарушения условий отбывания наказания. Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть