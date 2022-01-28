Спрогнозированы пятидневные снегопады в Москве из-за циклонов «Мария» и «Надя»

Циклоны «Мария» и «Надя» идут на Москву. Они принесут пятидневные снегопады, пишет портал «Метеовести».

Погода начнет портиться в пятницу, 28 января.

Циклон «Мария» — североатлантического происхождения. Он принесет снег, который ухудшит видимость на дорогах до 2 км.

Прогнозируется метель и выпадение осадков до 3 мм. В субботу же ожидается 5 мм осадков, видимость может ухудшиться до 1 км.

В воскресенье ожидается «окно» погоды, но затем придет циклон «Надя», он зарядит обложные снегопады (2 мм).

Пика «Надя» достигнет в понедельник, 31 января. Тогда выпадет до 7 мм осадков. Ожидается, что сугробы вырастут до полуметровой высоты.

Снегопады продолжатся и во вторник, 1 февраля, но уже будут сходить на нет.

Глобальные снежные циклоны пришли в Ливан, Грецию и другие страны.