Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Камчатке объявили опасность схода лавин 07:32
Медведев объяснил свои жалобы во время четвертьфинала Australian Open 07:30
Медведев объяснил рост напряженности в международных отношениях 07:14
Экс-тренер «Динамо» оценил вероятность остановки чемпионата России 07:10
Выпавшего из окна томской школы подростка подключили к аппарату ИВЛ 06:59
Китай согласился «приоткрыть» Синьцзян 06:55
Олимпийский чемпион Васильев: быть знаменосцем на открытии Олимпиады —... 06:51
Минздрав Киргизии сообщил, что число пострадавших военных возросло до 11 человек 06:48
Медведев назвал ключевую проблему России 06:34
Посол России оценил заявления США о «репрессиях» в Чечне 06:33

Спрогнозированы пятидневные снегопады в Москве из-за циклонов «Мария» и «Надя»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Циклоны «Мария» и «Надя» идут на Москву. Они принесут пятидневные снегопады, пишет портал «Метеовести».

Погода начнет портиться в пятницу, 28 января.

Циклон «Мария» — североатлантического происхождения. Он принесет снег, который ухудшит видимость на дорогах до 2 км.

Прогнозируется метель и выпадение осадков до 3 мм. В субботу же ожидается 5 мм осадков, видимость может ухудшиться до 1 км.

В воскресенье ожидается «окно» погоды, но затем придет циклон «Надя», он зарядит обложные снегопады (2 мм).

Пика «Надя» достигнет в понедельник, 31 января. Тогда выпадет до 7 мм осадков. Ожидается, что сугробы вырастут до полуметровой высоты.

Снегопады продолжатся и во вторник, 1 февраля, но уже будут сходить на нет.

Глобальные снежные циклоны пришли в Ливан, Грецию и другие страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть