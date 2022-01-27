Суд отправил в СИЗО сожителя матери, пропавшей в Новгородской области девочки

Суд в Новгородской области заключил под стражу сожителя Кристины Б., которая была задержана по делу об исчезновении ее годовалой дочери. Об этом пишет 53news.ru.

Как сообщается, Спартак Б. будет содержаться в СИЗО до 24 марта текущего года.

По информации издания, мужчина не является отцом пропавшей девочки. В настоящее время следствие ведет поиски биологического отца девочки.

Ранее новгородский суд до 24 марта арестовал 34-летнюю Кристину Б.

О пропаже ребенка в городе Холме Новгородской области стало известно 26 января. По словам матери девочки, она оставила ее дома на кровати, а сама ушла в построенную на садовом участке баню, а когда вернулась — девочку не нашла.

Задержанная обвинила сожителя в домогательствах к своим дочерям 7 и 14 лет. Однако тот уверяет, что не приставал к школьницам, но совершал действия сексуального характера с пропавшей девочкой.