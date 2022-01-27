В посольстве США прокомментировали задержание в Москве экс-дипломата Фогеля

Посольство США в Москве следит за ситуацией с задержанием американца Марка Фогеля, который обвиняется в контрабанде наркотиков. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.

«Мы со всей серьезностью воспринимаем нашу ответственность помогать американским гражданам за рубежом и следим за ситуацией», — сказал дипломат.

Ребхольц отметил, что по соображениям конфиденциального характера он пока не может прокомментировать эту ситуацию.

Ранее в МВД РФ сообщили, что в отношении бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля возбуждено уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере. По информации следствия, Фогель с супругой прилетел в Москву из Нью-Йорка, в аэропорту «Шереметьево» таможенники обнаружили у него марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в кроссовки.

Фогеля уже арестовывали в декабре 2021 года. Тогда член ОНК Александр Хуруджи заявил, что американец был арестован в московском аэропорту, у него была обнаружена марихуана. По словам правозащитника, Фогель заявил, что марихуана необходима ему в лечебных целях, так как он испытывает боли в пояснице.

Марк Фогель работал преподавателем англо-американской школы, а до этого был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, он, как и его жена, обладал дипломатическим статусом.