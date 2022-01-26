Выгнавшая ребенка на мороз мать искусала сотрудников полиции

Мать и отчим пятилетнего ребенка, выгнанного голым на мороз за плохое поведение, арестованы, сообщает РИА «Новости».

По словам сотрудников полиции, в процессе изъятия детей женщина набросилась на них и покусала нескольких полицейских. Свою вину на суде ни отчим, ни мать ребенка не признали.

«Можно и помягче», — прокомментировала женщина меру пресечения, оглашенную в суде.

Следователи выяснили, что 21 января мать и мужчина в селе Селезнево оказались недовольны поведением ребенка. Вскоре они выпроводили его на улицу. Позднее установлено, что были факты систематического истязания несовершеннолетнего и его братьев со стороны подозреваемых. Насильственные действия осуществляли женщина и ее сожитель. Семья состоит на учете в качестве находящейся в социально-опасном положении.

Ранее жительница Алтая рассказала о семье, в которой голого ребенка выгнали на улицу.

На допросе родители заявили, что выставлением на мороз они наказывали среднего сына за плохое поведение.