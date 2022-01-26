В Совфеде предложили изучить дополнительные меры в отношении педофилов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проработать вопрос касательно химической кастрации педофилов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В других странах есть химическая кастрация (педофилов). Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств и лишить их пожизненно», — подчеркнула Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, причастные к насильственным действиям в отношении также детей должны находиться в заключении.

Ранее Следственный комитет России поддержал введение пожизненного наказания для педофилов. По словам председателя ведомства Александра Бастрыкина, жесткие меры необходимы в связи с широким распространением рецидивов среди ранее осужденных за педофилию.

До этого в Государственной думе призывали в ближайшее время рассмотреть законопроект о педофилах.