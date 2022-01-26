В Красноярске преподаватель предстанет перед судом за 31 эпизод получения взяток

Старший преподаватель Сибирского госуниверситета науки и технологии им. М.Ф. Решетнева в Красноярске предстанет перед судом за 22 эпизода получения взяток от студентов и девять эпизодов посредничества. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

«Он (преподаватель — прим.) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 (22 эпизода), части 2 статьи 291.1 (девять эпизодов) УК РФ», — указано в сообщении.

Согласно информации следователей, с 2015 по 2019 год преподаватель получил от студентов взятки за выставление положительных оценок за зачеты и экзамены, которые он принимал сам, знания экзаменуемых при этом не проверялись. Кроме того, он обещал помочь получить хорошую оценку от других преподавателей.

В общей сложности мужчина получил взятки на сумму 680 тысяч рублей. Свою вину подозреваемый признал не полностью.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о взятках в криптовалюте за диссертации в МПГУ.