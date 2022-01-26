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Ташкентское метро вернулось к работе после блэкаута

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Ташкентский метрополитен, отключенный после масштабной аварии на единой электросети Центральной Азии, вернулся к работе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минтранса Узбекистана.

«Сегодня в 5:00 утра (03:00 мск) метро, ставшее одним из самых удобных транспортных средств для жителей столицы, начало доставлять пассажиров в пункты назначения по установленному графику», — заявили в минтрансе Узбекистана.

Ранее стало известно, что ущерб от отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане на несколько часов может составить сотни миллиардов долларов.

Регионы и крупнейшие города Казахстана, Узбекистана и Киргизии оказались обесточенными из-за ЧП на единой электросети, созданной еще во времена СССР. В Ташкенте считают, что авария произошла в Казахстане. Казахстанская KEGOC, в свою очередь, говорит о дисбалансе в сетях соседних стран. Блэкаут нарушил работу аэропортов и метро, абоненты жалуются на отсутствие мобильной связи, в жилых домах нет воды.

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