Все школы одного российского города эвакуировали из-за «минирования»

Ученики всех школ Петропавловска-Камчатского в среду, 26 января, были эвакуированы после анонимного сообщения о «минировании». Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Камчатского края.

О поступившем сообщении немедленно были уведомлены правоохранительные органы и все экстренные службы, они осуществляют проверку учебных заведений. Никто из детей не пострадал, их отправили домой, указали власти региона.

Всего в данном городе 42 школы.

25 января в школах Челябинска, Тюмени и Самары отменили занятия из-за угроз минирования.

В минувший понедельник во Владивостоке поступили сообщения о минировании в 56 школ города, Морского государственного университета имени Невельского и детской музыкальной школы №2.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.