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Названы лучшие продукты для укрепления суставов

Диетолог Фус: укрепить суставы помогут молочные продукты, рыба и яйца

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Depositphotos

Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, что одной из главных причин заболеваний суставов является неправильное питание. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в рацион следует включить больше продуктов, содержащих кальций. Молочные продукты являются наиболее доступным источником этого элемента.

Диетолог добавила, что с молочными продуктами не стоит перебарщивать. Для здоровья суставов также могут подойти витамины D и C, фосфор, магний и другие микроэлементы.

Врач посоветовала добавить в рацион продукты, богатые селеном и серой. Селен участвует в процессах питания суставов и содержится в бразильском орехе, в рыбе (сардины, лосось, сельдь), в чесноке, в яйцах, в курице, в индейке, в говяжьей печени, в грибах, в твороге, в крупах и в бобовых. Серой насыщены все виды мяса и рыбы, а также кисломолочные продукты, бобовые, яйца и крупы.

Витамин D способствует нормальному росту костной ткани и отвечает за крепость зубов.

«Витамин содержится в таких продуктах, как печень трески, яичные желтки, сливочное масло. Но следует помнить, что основное количество витамина D человек все же получает от солнца», — утверждает Фус.

Ранее диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала о том, в каких продуктах содержится фосфор и чем грозит организму его недостаток.

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