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Адвоката экс-министра Улюкаева арестовали на два месяца

Адвоката Улюкаева Квеидзе арестовали на 2 месяца по обвинению в мошенничестве

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Артем Геодакян/ТАСС

Суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Дареджан Квеидзе, которая защищала в суде бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом пишет ТАСС.

«Постановлением Преображенского суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 марта», — рассказали представители суда.

Отмечается, что Квеидзе обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», также был задержан юрист Андрей Фоломейкин, который вместе с Квеидзе является старшим партнером в адвокатском бюро.

Ранее Квеидзе отвергла обвинения продюсера и бывшего совладельца банка «БФГ-Кредит» Юрия Глоцера в том, что она якобы получила полтора миллиона долларов, не оказав юридической помощи. До этого в ряде СМИ появилось сообщение о том, что мужчина обратился в Следственный комитет с заявлением на юриста.

Кроме того, в отношении самого Глоцера было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Продюсер якобы подделал расписку и договор займа своей коллеги и вышел с этой бумагой в Дорогомиловский суд с иском на $68 млн.

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