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Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит от заражения «омикроном»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса позволит защитить от инфицирования «омикроном», передает ТАСС.

«Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных «омикроном», но и возможности инфицирования и заражения», — сказал он.

По его словам, вакцина «Спутник V» способна защитить от тяжелого течения болезни, но не от заражения «омикроном».

Он также указал, что в поведении нового возбудителя не наблюдается никакой сезонности.

Ранее Гинцбург сообщал, что назальная вакцина против коронавируса будет двухкомпонентной, но если она будет применяться как бустер, то достаточно будет одного компонента.

Глава центра напомнил: чтобы остановить активную передачу вируса, нужно вакцинировать 75-80% населения страны.

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Коронавирус 2019-nCoV
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