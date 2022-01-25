В Роспотребнадзоре рассказали, как себя проявляет «омикрон» у привитых и переболевших

В Роспотребнадзоре рассказали, что у вакцинированных от коронавируса и переболевших «омикрон» протекает легко — со слегка повышенной или нормальной температурой, возможен кашель и прозрачные слизистые выделения из носа. Об этом пишет «Лента.ру».

«По клиническому течению заболевания коронавирус часто напоминает грипп или другую респираторную инфекцию», — заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, у тех, кто не переболел и не привился, возможно повышение температуры до 38 градусов и выше. Также отмечается общая слабость, головная боль и боль в мышцах. Бессимптомное течение может встречаться у тех, кто вакцинировался или переболел совсем недавно.

25 января вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней. При этом регулятор уточнил, что это не касается уже находящихся на изоляции россиян.

Иммунолог назвал причины сокращения карантина по COVID-19.