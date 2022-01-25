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Вирусолог Нетесов обеспокоен последствиями для привившегося восемь раз Жириновского

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РИА «Новости»

Большое количество прививок от коронавируса лидера ЛДПР Владимира Жириновского может негативно отразится на его здоровье, рассказал URA.ru вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов.

По его мнению, политик проводит над собой странный эксперимент. «Надеюсь, что однопартийцы и сторонники не станут повторять за Жириновским. Подобные вещи могут быть крайне небезопасны», — сказал он.

Нетесов подчеркнул, что никому не стоит пытаться повторять за Жириновским и проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции восемь раз. При этом академика удивило и поведение медиков, которые позволили своему подопечному так рисковать.

Ранее Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что его перерыв между вакцинами составляет всего два месяца — таким образом он поддерживает уровень антител.

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