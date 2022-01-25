Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Китайцы заставили морских коньков изменять своим партнерам 14:34
Bloomberg узнал содержание ответа США на предложения РФ по гарантиям... 14:31
НБКИ: чтобы позволить себе ипотеку, семья в России должна зарабатывать 90 тыс... 14:28
Экономист оценил ущерб от отключения электричества в Казахстане, Киргизии и... 14:27
Названа причина сбоя сайтов по всему миру 14:26
Путин поздравил студентов с Татьяниным днем 14:25
Сотрудницу полиции уволили после того, как коллеги нашли ее аккаунт на OnlyFans 14:25
Экс-игрок «Спартака» о сборной Польши: как команда она не существует 14:22
В центре Москвы проверяют все школы после сообщений о «минировании» 14:21
Премьер Польши разочаровался в Германии 14:17

Мужчина забрался на верхушку московского моста и отказался спускаться

В Москве мужчина залез на Крымский мост

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Москве неизвестный забрался на Крымский мост и отказывается спускаться, несмотря на уговоры экстренных служб. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящий момент личность мужчины, который находится на высоте, не установлена. Рядом находятся оперативные ведомства.

Там работают полицейские и спасатели, часть Крымского моста уже перекрыли. По последним сведениям, ограничено движение транспорта по одной полосе моста.

Однако мужчина не стал спускаться на землю. В настоящий момент не уточняется, выдвигал ли он какие-то требования.

На появившемся в сети видео можно увидеть сотрудников МЧС и технику ведомства.

В декабре 2019 года собиравшегося прыгнуть с вершины Крымского моста мужчину спасли. Он кричал, что кто-то «кинул» его на 22 тысячи рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть