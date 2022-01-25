Мужчина забрался на верхушку московского моста и отказался спускаться

В Москве неизвестный забрался на Крымский мост и отказывается спускаться, несмотря на уговоры экстренных служб. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящий момент личность мужчины, который находится на высоте, не установлена. Рядом находятся оперативные ведомства.

Там работают полицейские и спасатели, часть Крымского моста уже перекрыли. По последним сведениям, ограничено движение транспорта по одной полосе моста.

Однако мужчина не стал спускаться на землю. В настоящий момент не уточняется, выдвигал ли он какие-то требования.

На появившемся в сети видео можно увидеть сотрудников МЧС и технику ведомства.

В декабре 2019 года собиравшегося прыгнуть с вершины Крымского моста мужчину спасли. Он кричал, что кто-то «кинул» его на 22 тысячи рублей.