Работодателям предложили дважды в неделю тестировать россиян на коронавирус

Роспотребнадзор в новом проекте рекомендаций предложил тестировать сотрудников на COVID-19 дважды в неделю. Об этом сообщают «Ведомости».

В рамках документа предполагается, что регулярность проверок на наличие коронавируса среди персонала будет взаимосвязана с размером штата в компании.

Два раза в неделю тестировать предложено в организациях, где трудится менее 500 работников. На предприятиях, где работают от 500 до 1 тыс. человек, анализы могут проводить раз в неделю.

Фирмам, в которых нанято свыше 1 тыс. человек, потребуется тестировать коллектив не менее одного раза за две недели.

Тестирование не придется проходить россиянам, работающим на «удаленке». Тем не менее проверить наличие коронавируса у себя придется тем соотечественникам, что приступили к исполнению должностных обязанностей после отпуска, больничного или командировки.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Пекина тестируют на COVID-19 два миллиона человек.

Также в ВОЗ допустили появление новых штаммов коронавируса.