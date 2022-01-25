Единственная выжившая жертва иркутского маньяка Кулика рассказала, как спаслась

Женщина, которая 40 лет назад, будучи 9-летней девочкой, спаслась от одного из самых кровавых маньяков в советской истории — иркутянина Василия Кулика, рассказала kp.ru, как это произошло.

Фельдшер скорой помощи интеллигентного вида убил 13 женщин и детей. Его самой младшей жертве было 2,5 года.

Неуловимым он смог уставиться два с половиной года.

Кулик действовал по одной выверенной схеме. Фельдщер замечал на улице девочку или мальчика, подходил к ребенку и предлагал поиграть и с этой целью уводил в заброшенное здание или в подвал.

Там он и убивал своих жертв. Несколько убийств было совершено вблизи здания прокуратуры.

Убийства пенсионерок проходили по другой схеме. Так, одну из пожилых женщин Кулик встретил ее на улице. Она его узнала — он приезжал к ней в бригаде врач скорой помощи на вызов.

Женщина поздоровалась и пожаловалась на здоровье. Кулик предложил провести осмотр. Под видом лекарства он вколол ей снотворное , изнасиловал и задушил.

В 1980 году 9-летняя Варя Полякова (имя и фамилия изменены) чуть не стала первой жертвой Кулика. Она каталась с горки, когда Кулик подошел к ней и завел разговор. Он спросил, где общежитие, и получил от девочки ответ. Через какое-то время Кулик вернулся и предложил дружить.

«Он мне казался мне взрослым дядей. Был солидным, степенным, не спеша говорил и двигался. Как вежливая девочка, я отвечала на все его вопросы. Он просил не говорить родителям, что у нас будет тайная дружба», — вспоминает Варя Полякова.

Кулик настаивал, что дружба происходила в «штабе» в «тайном месте». Варя показала ему детские штабы: один на дереве, второй на крыше под окнами соседей. Он ответил, что поищет получше, так как эти «не серьезные».

Кулик предложил переписываться, а тайные послания оставлял на дереве. Варя согласилась.

Он оставлял ей записки – а она их читала, родителям ничего не говорила.

Через несколько недель, Кулик решил отвести девочку на чердак дома на углу улиц Сухэ-Батора и Свердлова. Как они поднимались по лестнице, Варвара хорошо помнит.

Он подбадривал девочку: «Отлично устроимся, и будем играть».

«И в какой-то момент я просто повернулась и побежала вниз, во двор. Помню, было стыдно, что невежливо поступила», — раскрыла свое спасение маленькая иркутянка.

Кулик побежал за ребенком, девочка сказала, что не хочет идти, и он не стал настаивать.

«Почему я отказалась? Не помню, чтобы испугалась или почувствовала опасность, он был очень милым, вежливым и чуть насмешливым, опасным не казался. Но разумом я ничего не осознала. Наверное, просто струсила», - размышляет спасшаяся женщина.

Иркутянка рассказала, что до сих пор помнит абсолютную тишину подъезда, и предполагает, что какие-то новые интонации в голосе ее знакомого могли подсознательно насторожить ее. Если бы девочка поднялась наверх, она стала бы первой жертвой маньяка.