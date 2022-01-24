Суд в Москве оставил без изменений меру пресечения депутату Рашкину

Мосгорсуд признал законными запреты, наложенные на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановление Басманного суда Москвы от 13 декабря 2021 года об избрании в отношении Рашкина меры пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 13 февраля 2022 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба в защиту Рашкина – без удовлетворения», — говорится в сообщении Мосгорсуда.

Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). Сам депутат вину не признает и называет масштабы скандала «совершенно непропорциональными тяжести проступка».

Ранее Басманный суд Москвы запретил Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела из-за обвинений в незаконной охоте.

По данным следствия, в конце октября 2021 года Рашкин устроил незаконную охоту на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. Отмечается, что депутат, не имея разрешений, участвовал в охоте на лося. Тушу разделанного животного он поместил в багажник своей машины, после чего покинул место охоты. В дальнейшем авто остановил сотрудник регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, установивший факт совершения преступления. Депутат заявил, что нашел животное мертвым и отказался проходить медосвидетельствование — сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что он был пьян. Впоследствии Рашкин признался в убийстве лося.