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Сбежавшие от полицейских нарушители притворились фермерами, чтобы избежать штрафа

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terangmedia/Instagram

Два мотоциклиста из Индонезии притворились фермерами, пытаясь скрыться от полицейских, сообщает World of Buzz. Мужчины передвигались на мотоцикле без шлема, что грозит крупным штрафом.

Увидев сотрудников полиции, байкеры бросили свои мотоциклы и побежали в сторону рисового поля, чтобы уйти от преследования. Однако офицеры не стали так легко отпускать нарушителей и бросились вслед за ними, призывая остановиться.

Понимая, что оторваться от полиции не получится, мужчины сменили тактику и притворились фермерами, собирающими рис. Увидев это, патрульные рассмеялись.

«Это не ваша собственность, что вы там ищите? Тут даже травы нет», — крикнул один из полицейских.

Нарушителей задержали и доставили в полицейский участок — они признали свою вину. Какое наказание понесли мужчины за нарушение — неизвестно.

Ранее полицейские арестовали мужчину, угнавшего автомобиль и не заметившего пассажира на заднем ряду.

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