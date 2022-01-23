Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Руководство «Зенита» может перевести Азмуна во вторую команду 19:28
Жительница Киева держит дома 200 летучих мышей 19:19
Дзюба не присутствовал на встрече Карпина с российскими игроками... 19:15
В Екатеринбурге обнаружили превышение ПДК вредных веществ после жалоб на едкий... 19:14
Президент Армении подал в отставку 19:12
Драчев назвал имя единственной биатлонистки, претендующей на медали ОИ 18:54
В Калужской области семиклассники надругались над пятиклассником в школьном... 18:53
Жириновский порекомендовал Зеленскому «паковать чемоданы» 18:53
В офисе Зеленского отреагировали на заявления о планах России... 18:50
Экс-тренер «Зенита» раскритиковал поведение форварда сине-бело-голубых Азмуна 18:42

Назван возможный убийца семьи под Омском

РЕН ТВ: тройное убийство семьи под Омском мог совершить молодой человек выжившей девочки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
СК РФ

Убийство семьи под Омском мог совершить молодой человек выжившей девушки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, мать девочки-подростка запрещала ей видеться с молодым человеком по имени Александр, из-за чего он принял решение отомстить. Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее фото человека, которого подозревают в убийстве семьи с ребенком в Омской области, появилось в сети. На данном снимке подозреваемому в преступлении на вид 45-50 лет. Его рост примерно 175–178 см.

Вероятный злоумышленник худощавого телосложения. Не исключается, что сам мужчина, скрывшийся с места преступления, имеет при себе холодное оружие.

Трагедия произошла в ночь на 22 января в частном доме в селе Юрьевка Омской области. В частном доме нашли тела трех человек с признаками насильственной смерти — мужчины, женщины и девочки. Согласно предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. Отмечается, что еще двоим детям (14 и 6 лет) удалось спастись. Подозреваемый в тройном убийстве был одет в черную шапку, черную короткую куртку, темные штаны, а также зимние галоши. Ведется поиск мужчины, покинувшего место преступления.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть