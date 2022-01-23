В Северодвинске полиция ищет двух мальчиков, бросивших снег в вечный огонь

В сквере Ветеранов в Северодвинске погас Вечный огонь, затушенный, по предварительным данным, двумя школьниками. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

Инцидент произошел около 19:20 у памятника ратному подвигу Северодвинцев. По данным правоохранителей, два ребенка 8-10 лет бросили в огонь снег, в результате чего он погас.

В настоящее время полиция устанавливает личности школьников.

Аналогичный инцидент 22 января произошел на Марсовом поле в Петербурге, где дети также затушили снегом Вечный огонь. Полиции быстро установила личности детей и привлекла к административной ответственности их мать, 1987 года рождения.

По данным РЕН, женщина сама обратилась в полицию, рассказав, что ее дети затушили снежками пламя. Также известно, что она работает в общественной организации.

В декабре прошлого года в Набережных Челнах подростки забросали снегом Вечный огонь мемориального комплекса «Родина-мать». Когда пламя потухло и от мемориала пошел густой белый пар, дети сбежали. Хулиганов удалось вычислить, в отношении их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию.