Эксперт рассказала, по каким симптомам можно распознать «омикрон»

Специалист по инфекционным заболеваниям, член Консультативного комитета по практике иммунизации, вакцинолог Кэтрин Полинг рассказала в эфире NBC, какие симптомы являются характерными для «омикрон»-штамма COVID-19.

По словам эксперта, характерными симптомами заражения этим штаммом коронавируса является кашель, заложенность носа, насморк и усталость, но, в отличие от «дельта»-штамма многие пациенты не теряют обоняния.

Между тем в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечают, что о заражении коронавирусом могут свидетельствовать также озноб, тошнота, рвота и диарея, а также боль в груди, мышцах и горле. По словам комиссара Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади, на то, что человек заразился именно «омикроном», может указывать боль в горле. Она указала, что это наиболее распространенный симптом, позволяющий прогнозировать COVID-19.