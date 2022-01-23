Врач объяснил совет защищаться водкой от коронавируса

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников, посоветовавший россиянам защищаться от коронавируса с помощью водки, заявил, что этот способ действительно поможет не заразиться. Об этом он сообщил «Пятому каналу».

По его словам, ингаляция алкоголем действительно помогает снизить вирусную нагрузку.

«Если его в небольшом количестве накапать на маску и немного подышать, это, конечно, не защитит от заболевания, но снизит вирусную нагрузку», — сказал он.

Ранее Колесников заявил, что ингаляции водкой помогут противостоять новому штамму коронавируса «омикрон». По словам ученого, для этого нужно накапать этим спиртным напитком на медицинскую маску и подышать.

За такой совет академик подвергся критике со стороны медицинского сообщества. Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой против «омикрона» «глупой шуткой».

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов также назвал некорректным высказывание об эффективности ингаляций водкой против «омикрона».