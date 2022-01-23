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Жителя Амурской области заподозрили в убийстве полугодовалого сына при попытке его укачать

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В Амурской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Белогорска, которого подозревают в убийстве собственного полугодовалого сына, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

По информации следствия, 23 января около 3.00 ребенка доставили в Белогорскую больницу с черепно-мозговой травмой, но, несмотря на усилия медиков, он скончался. По факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как рассказал 32-летний отец мальчика, ночью ребенок мешал ему спать, тогда мужчина вынес его в подъезд, где стал укачивать, поднимаясь и спускаясь по этажам. В какой-то момент он вышел из себя и уронил ребенка, который ударился головой. Мужчина вернулся в квартиру и разбудил супругу. Мальчика доставили в больницу.

Отца ребенка задержали и поместили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Башкирии россиянин убил двухлетнего сына из-за ревности к жене.

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