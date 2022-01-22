В Подмосковье супруги насмерть отравились пирожками, их сын находится в реанимации

В поселке Обухово Московской области муж и жена умерли, отравившись купленными около дома пирожками, их девятилетний сын попал в реанимацию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным Telegram-канала «112» погибших звали Сергей Неверов и Светлана Горшкова, мужчине было 36 лет, женщине — 28. Канал опубликовал фотографию супругов.

Версию об отравлении озвучили в подмосковном управлении Следственного комитета. По данным РЕН ТВ, следовали предполагают, что причиной смерти была выпечка, приобретенная семьей в небольшом магазине. Всего родители и ребенок съели шесть отравленных пирожков.

Кроме того, сотрудники СК нашли подозрительную копченую рыбу. На кухне также были обнаружены щи, картофель, мороженое и «Кока-Кола». В настоящее время продукты изучают криминалисты.

Ранее в дагестанском Хасавюрте 48 детей попали в больницу с острой кишечной инфекцией.