Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
После рождения дочери у Сосо Павлиашвили прошла эпилепсия 17:05
Лыжник сборной России высказался в адрес руководства, после непопадания на ОИ 17:02
Эксперт по фитнесу рассказал, как заснуть за две минуты 17:02
Россияне помешались на монстре Хагги Вагги 17:01
Аппарат правительства массово переводят на удаленку 17:00
NASA объявило конкурс по производству еды для астронавтов в многолетних... 16:54
В Челябинске задержали мальчика, планировавшего взрыв в школе 16:52
Лавров отчитал CNN за недостоверные факты 16:47
Грузинская фигуристка назвала Трусову монстром 16:46
Румыния ответила на призывы России вывести силы НАТО с ее территории 16:41

В Минтрансе предложили усмирять авиадебоширов «специальными средствами сдерживания»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Минтрансе предложили выдавать бортпроводникам пластиковые наручники и нейлоновые ремни для сдерживания дебоширов. Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя. При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен», — говорится в проекте.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бортпроводники на борту воздушного судна получат право применять специальные средства сдерживания к авиадебоширам. Документ опубликован на портале правовой информации.

В документе уточняется, что командир воздушного судна имеет право отдавать распоряжения членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности «о пресечении ими противоправных действий» с использованием «специальных средств сдерживания».

Перечень таких специальных средств и правила их применения утвердит правительство России. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть