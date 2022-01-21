В Минтрансе предложили усмирять авиадебоширов «специальными средствами сдерживания»

В Минтрансе предложили выдавать бортпроводникам пластиковые наручники и нейлоновые ремни для сдерживания дебоширов. Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя. При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен», — говорится в проекте.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бортпроводники на борту воздушного судна получат право применять специальные средства сдерживания к авиадебоширам. Документ опубликован на портале правовой информации.

В документе уточняется, что командир воздушного судна имеет право отдавать распоряжения членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности «о пресечении ими противоправных действий» с использованием «специальных средств сдерживания».

Перечень таких специальных средств и правила их применения утвердит правительство России. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.