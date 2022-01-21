Педофил напал на 13-летнюю школьницу под Новосибирском

Следственные органы Бердска Новосибирской области ведут дело об изнасиловании 13-летней девочки. В полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что мужчина изнасиловал ее дочь. Об этом пишет kp.ru.

Как рассказала мать потерпевшей, преступление было совершено 8 января. Жертвой педофила стала семиклассница. На данный момент неизвестно, установлена ли личность нападавшего.

Ранее суд вынес приговор жителю Саратовской области по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Мужчина полтора года систематически насиловал четырех детей.

В поселке Зеленый Московской области произошла другая история, связанная с истязанием ребенка. Там задержали местного жителя по подозрению в надругательстве над 10-летней падчерицей. По признанию самого мужчины, он более года периодически совершал насилие над девочкой. Однажды мать ребенка услышала странные звуки из детской и застала мужа и дочь в подозрительной позе. Обращаться в полицию женщина побоялась — супруг пригрозил ей расправой. О ситуации правоохранителям рассказала подруга семьи.

В январе Госдума на пленарном заседании приняла во II и III чтениях законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Законопроект об ужесточении уголовной ответственности для педофилов внесли в Думу в начале сентября прошлого года. Инициативу поддержало правительство.