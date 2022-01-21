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Медики рассказали, как определить рак легких по пальцам

Express: форма пальцев может говорить и раке легких

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pixabay.com

Выявленный на ранней стадии рак можно вылечить, пишет Express со ссылкой на британских медиков. Издание описало одни из ранних симптомов распространенного рака легких.

Самым очевидным симптомом является кашель. Если он не проходит в течение трех недель, нужно обращаться к врачу.

Другим тревожным знаком должны послужить регулярные инфекции грудной клетки. Человек часто чувствуют во время их обострения боль при дыхании или кашле, одышку, усталость, потерю аппетита, сильную утомляемость.

Может проявляться кашель с кровью или быстрая потеря веса.

Еще одним симптомом рака легких являются изменения во внешнем виде пальцев. Они становятся более изогнутыми, а их концы увеличиваются.

Наиболее высокий риск развития рака легких у курильщиков. Отмечается, что выкуривание 25 сигарет в день увеличивает риск развития рака легких в 25 раз. На некурящих людей приходится от 10 до 25% случаев рака легких, по разным данным.

Ранее онколог Арсен Расулов назвал три золотых правила, которые должен соблюдать каждый человек для профилактики онкологических заболеваний.

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