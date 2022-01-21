Полицейские в США арестовали Эльзу из «Холодного сердца»

Полицейские в США арестовали «принцессу Эльзу» из «Холодного сердца», сообщает издание UPI. Эта акция была направлена на то, чтобы напомнить водителям о безопасном вождении на скользких дорогах.

Сотрудники полиции из Южной Каролины разыграли сценку, в которой они арестовывают принцессу Эльзу, роль которой исполнила переодетая женщина.

«Ее сообщник, отвратительный снеговик, все еще на свободе. Он принес еще больше снега и льда. Помогите нам найти его», — обратились офицеры к людям.

Сама Эльза сопротивлялась аресту, требуя, чтобы ее отпустили. Но, несмотря на мольбы, полицейские были непреклонны. Позже в департаменте полиции рассказали, что сделали короткую пародию с целью обратить внимание водителей на гололед.

Ранее полицейские арестовали мужчину, угнавшего автомобиль и не заметившего пассажира на заднем ряду.