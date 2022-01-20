Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сын Аленичева перешел в португальский клуб 22:48
В Белом доме рассказали о рестрикциях против России по Украине 22:34
В России заявили об изоляции ЕС от диалога по безопасности 22:25
В Белом доме считают, что Киев понимает заявления Байдена по России и Украине 22:23
Бабиков рассказал, кто для него является главным раздражителем 22:19
Reuters: Россия и Украина не возражают против посредничества Турции в переговорах 22:08
Генсек НАТО пригрозил России «высокой ценой» за вторжение на Украину 22:05
Армия Украины может получить артснаряды от Чехии 22:00
Сотрудник банка обокрал экс-игрока «Динамо» на миллионы рублей 22:00
Названо растение, помогающее снизить кровяное давление 21:53

Россиянам рассказали о праве на компенсацию за незаконный скан паспорта

Юрист Цын: только организации из реестра Роскомнадзора могут требовать копию паспорта

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Юрист Европейской юридической службы Юлия Цын рассказала в беседе с агентством «Прайм», что обработка персональных данных, которые указаны в паспорте, разрешена только с согласия гражданина.

Она отметила, что не все организации имеют право требовать предоставление копии такого документа. Речь идет, например, о магазинах. По словам специалиста, там будет достаточно предоставить лишь паспортные данные и предъявить паспорт только для сверки информации. Но копия паспорта для этого не нужна.

«Удостовериться, что данная организация имеет право требовать с вас копию паспорта, можно с помощью реестра на сайте Роскомнадзора, который содержит перечень таких компаний», — указала Цын.

Также она рассказала, что через суд можно получить компенсацию за незаконное требование копии паспорта и овладение ею. Для этого следует подать жалобу в Роскомнадзор. После проверки жалобы и получения соответствующего документа от надзорного ведомства можно обратиться в суд за компенсацией морального вреда.

Ранее сообщалось, что срок оформления российского паспорта с 1 июля будет сокращен до пяти дней независимо от места жительства и причин его замены.

До этого в МВД России заявили, что бумажный паспорт будет аннулироваться при получении электронного.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть