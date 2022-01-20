Россиянам рассказали о праве на компенсацию за незаконный скан паспорта

Юрист Европейской юридической службы Юлия Цын рассказала в беседе с агентством «Прайм», что обработка персональных данных, которые указаны в паспорте, разрешена только с согласия гражданина.

Она отметила, что не все организации имеют право требовать предоставление копии такого документа. Речь идет, например, о магазинах. По словам специалиста, там будет достаточно предоставить лишь паспортные данные и предъявить паспорт только для сверки информации. Но копия паспорта для этого не нужна.

«Удостовериться, что данная организация имеет право требовать с вас копию паспорта, можно с помощью реестра на сайте Роскомнадзора, который содержит перечень таких компаний», — указала Цын.

Также она рассказала, что через суд можно получить компенсацию за незаконное требование копии паспорта и овладение ею. Для этого следует подать жалобу в Роскомнадзор. После проверки жалобы и получения соответствующего документа от надзорного ведомства можно обратиться в суд за компенсацией морального вреда.

Ранее сообщалось, что срок оформления российского паспорта с 1 июля будет сокращен до пяти дней независимо от места жительства и причин его замены.

До этого в МВД России заявили, что бумажный паспорт будет аннулироваться при получении электронного.