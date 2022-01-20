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В России краснокнижный леопард напал на домашний скот

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ФГБУ «Дальнеовсточный леопард»

В частном хозяйстве в Приморском крае занесенный в Красную книгу дальневосточный леопард утащил козу и попытался украсть барана. Инцидент произошел в поселке «Оленевод», сообщает РИА Новости.

Национальный парк «Земля леопарда» компенсирует фермерам потери.

Леопард напал на скот вне территорий «Земли леопарда», отметили в пресс-службе нацпарка.

Дальневосточный леопард попытался добыть барана, но испугался хозяев и скрылся в лесу. Хотя баран был все еще жив, его пришлось зарезать. Через три дня хищник унес в лес козу и с тех пор не показывался.

Компенсация за потерю скота от подобных инцидентов осуществляется, если животных пасут на огороженных загонах.

Ранее дальневосточный леопард вошел в список из 13 видов животных, которые могут вскоре исчезнуть в России.

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