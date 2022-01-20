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Россиян предупредили об аномальном потеплении

Вильфанд: Сибирь ждет потепление на 8-16 градусов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в разговоре с ТАСС, что во всех российских регионах — за исключением Чукотки — ожидается аномально теплая погода.

«Если смотреть на синоптическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка», — сказал он.

Синоптик отметил, что сильнее всего потеплеет в Сибири — там норма будет превышена на 8-16 градусов. В Туруханском крае, например, столбики термометров не опустятся ниже -24°C — «это очень теплая погода».

В Москве в ближайшее время будет на четыре-пять градусов выше нормы. В воскресенье температура воздуха приблизится к среднегодовому значению.

Ранее на севере Саудовской Аравии в приграничном городе Турайф случилась метель. Привыкшие к жаркой погоде горожане не испугались мороза и снега, а вышли на улицу, наслаждаясь прохладой и делая фотографии редкого для Аравийского полуострова природного явления.

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