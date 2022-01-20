В Роспотребнадзоре указали на особую опасность «омикрона» для детей до пяти лет

Новый штамм коронавируса «омикрон» представляет собой особую опасность для детей в возрасте от двух до пяти лет. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. По его данным, у детей в этой возрастной категории наблюдается бронхиолит, который требует немедленной госпитализации.

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет», — заявил медик.

Горелов указал, что заболевание у детей протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов.

«Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации», — отметил специалист. Он также добавил, что у каждого третьего ребенка отмечается диарея.

Тем не менее, по данным специалиста, в группу риска продолжают входить люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заражение этим вирусом.

Горелов отметил, что зарубежные исследования показывают: перенесенный коронавирус во время беременности может сказаться на развитии плода. У родившегося ребенка может быть задержка темпов нервно-психического и физического развития.

«Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — заключил Горелов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заражение «омикроном» у россиян может проявиться иначе.