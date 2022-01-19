Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме отреагировали на идею проведения Евро-2032 в России 02:34
В Раде объяснили, почему ВВС Британии летели в обход Германии 02:26
Мостовой объяснил, почему Миранчуку не надо переходить в «Дженоа» 02:18
Умер старейший в мире мужчина 02:11
Глава ВОЗ Гебрейесус допустил появление новых штаммов COVID-19 02:03
Одна из крупнейших фармкомпаний выплатит еще $65 млн из-за опиоидного скандала... 01:58
В Британии заявили, что СП — 2 нельзя запускать из-за... 01:52
Семин оценил перспективы Миранчука в «Аталанте» 01:44
В Германии создали нейросеть для предсказания смерти от COVID-19 01:43
Помощник Байдена оценил вероятность переговоров с РФ по вопросам безопасности 01:39

В Турции загорелось шоссе после взрыва на нефтепроводе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Amir Cohen/Reuters

На юго-востоке Турции, в городе Кахраманмараш, на нефтепроводе произошел взрыв. После этого нефтепровод загорелся, сообщает A Haber.

Огонь даже распространился на проезжую часть возле района Нарли. В огне оказалась часть шоссе Кахраманмараш — Газиантеп. Трасса закрыта в обоих направлениях.

Нефтепровод принадлежит акционерному обществу «Трубопроводы и транспортировка нефти» (BOTAS).

Мэр столицы Кахраманмараш Хайреттин Гюнгёр рассказал, что на борьбу с огнем направлены 19 пожарных автомобилей.

Информации о погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.

В декабре прошлого года в Оренбургской области загорелась нефтяная скважина Таллинского месторождения. Возгорание произошло на нефтяной скважине Таллинского месторождения — 2 в 5 км от села Таллы Грачевского района. Тогда пострадал один человек.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть