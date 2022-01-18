В Нижнем Новгороде мужчину убило упавшей с крыши глыбой льда

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после смерти мужчины, на которого упала ледяная глыба снега с крыши. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

«18 января 2022 года в результате падения с 1-этажного дома на ул. Федосеенко Сормовского района г. Н. Новгорода глыбы льда погиб 56-летний мужчина», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, собственник помещения выполнял работы по очистке крыши промышленного здания от наледи при помощи бензопилы. Ледяная глыба отломилась и упала на выполнявшего работу мужчину. От полученных травм рабочий погиб на месте.

Сотрудники СК работают на месте инцидента и опрашивают свидетелей для выяснения всех обстоятельств смерти.

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