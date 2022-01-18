Эксперт объяснил сокращение в два раза сроков карантина для больных COVID-19

Срок карантина для больных коронавирусом сократили в два раза, с 14 до 7 дней, из-за свойств нового штамма COVID «омикрон». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков.

По словам эксперта, «омикрон» — более заразный вариант коронавируса и симптомы после инфицирования проявляются быстрее.

«Поэтому нет нужды соблюдать длинный карантин — больше, чем неделю, инфекционного периода нет. Поэтому можно сократить», — пояснил Чумаков.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявила, что сроки карантина для заболевших коронавирусом в России сокращают до 7 дней. Кроме того, по ее словам, власти будут наблюдать за ситуацией и, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то это будет осуществляться.

С 10 января, в последующие три дня, число заражений «омикроном» в России выросло в 2,6 раза, в Москве — в 2,3 раза. В РФ было выявлено 783 случая заражения «омикроном». По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, Россия в настоящее время еще находится на пике эпидемии коронавируса, несмотря на пониженную летальность «омикрон»-штамма.