Заразившийся «омикроном» врач сравнил штамм с другими видами коронавируса

Новый штамм коронавируса «омикрон» очень заразен, быстро распространяется, при нем проявляются различные симптомы. Об этом сообщил заразившийся «омикроном» российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко на своей странице в Facebook.

«Прежде всего, новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов», — написал специалист.

По его словам, у «омикрона» инкубационный период длится всего один-три дня. Сначала у человека появляется насморк, при этом кашель приходит на этапе выздоровления. Редко наблюдается потеря обоняния, как это было при штамме «дельта», но бывает ларингит с изменением голоса.

«Температурный период не очень длительный — 2-3 дня, иногда даже день. Из привитых подавляющее большинство температурит не превышая 38 градусов (собственно, и у меня так) или вообще без повышения температуры», — рассказала Чуйко.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании теста на антитела к «омикрон»-штамму коронавируса.