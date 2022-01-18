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Стало известно, как защититься от 'омикрона» на работе

Иммунолог Ярцева: для защиты от «омикрона» работающим гражданам следует вакцинироваться

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Как россиянам защититься от «омикрон»-штамма коронавируса в рабочем коллективе, рассказала иммунолог Ирина Ярцева. Она посоветовала работающим россиянам прежде всего прививаться и своевременно ревакцинироваться. Советами эксперт поделилась с радио Sputnik.

Ярцева указала, что меры предосторожности остаются прежними. Нужно соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

Ярцева считает, что следует сидеть на работе хотя бы в метре друг от друга. Особенно стоит дистанцироваться от кашляющих людей или сотрудников с насморком. Можно предложить коллеге с симптомами ОРВИ сразу надеть медицинскую маску.

«Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удаленную работу», — отметила эксперт.

Ярцева для крепкого иммунитета советует избегать стрессов, правильно питаться и хорошо спать.

Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил, что к весне число переболевших коронавирусной инфекцией после заражения штаммом «омикрон» составит от 1,5 до 2 млн человек. Он отметил, что если вызванная южноафриканским вариантом SARS-CoV-2 волна будет распространяться в России такими же темпами, как в других странах, в начале февраля заболеваемость вырастет до 80-90 тыс. новых случаев COVID-19.

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