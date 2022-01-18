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Эксперт рассказал, сколько россиян заразятся «омикроном» к весне

Кандидат биологических наук Тоневицкий: к весне «омикроном» заразятся 1,5-2 млн жителей России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил в разговоре с РИА «Новости», что к весне число переболевших коронавирусной инфекцией после заражения штаммом «омикрон» составит от 1,5 до 2 млн человек.

Он отметил, что если вызванная южноафриканским вариантом SARS-CoV-2 волна будет распространяться в России такими же темпами, как в других странах, в начале февраля заболеваемость вырастет до 80-90 тыс. новых случаев COVID-19.

«При таком развитии волны можно ожидать что к весне «омикроном» в России переболеет от 1,5 до 2 миллионов человек», — предположил специалист.

По его словам, «омикрон», судя по всему, лучше предшественников «прячется» от иммунитета и быстрее создает копии.

«Важно понимать, что обеспечить снижение рисков заражения и последующей госпитализации возможно только при вакцинации. Например, в США подавляющее большинство коек с ИВЛ занято именно невакцинированными людьми, которые заразились «омикрон»-штаммом», — подчеркнул Тоневицкий.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о разработке теста, позволяющего определить уровень антител к «омикрону».

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