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Вирусолог рассказал, будут ли делать плановой вакцинацию детей и подростков

Вирусолог Альтштейн заявил, что вакцинация подростков от COVID-19 может стать плановой

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Global Look Press

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что вакцинация против коронавирусной инфекции детей и подростков, возможно, в будущем будет плановой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вирусолога.

Альтштейн рассказал, как может развиваться ситуация с COVID-19 на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от коронавируса в России.

«По-видимому, вакцинация подростков, детей у нас останется надолго и, скорее всего, станет плановой и будет включена в календарь прививок», — подчеркнул эксперт.

Как отметил вирусолог, вакцина против COVD-19 для подростков дает мало побочных реакций для организма.

Ранее в Великобританииперечислили восемь основных симптомов «омикрона». Болезнь чаще всего развивается в организме на второй день после заражения. Длительность симптомов составляет приблизительно пять дней.

Также Альштейн усомнился в создании универсальной вакцины от коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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