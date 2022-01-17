Вирусолог рассказал, будут ли делать плановой вакцинацию детей и подростков

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что вакцинация против коронавирусной инфекции детей и подростков, возможно, в будущем будет плановой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вирусолога.

Альтштейн рассказал, как может развиваться ситуация с COVID-19 на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от коронавируса в России.

«По-видимому, вакцинация подростков, детей у нас останется надолго и, скорее всего, станет плановой и будет включена в календарь прививок», — подчеркнул эксперт.

Как отметил вирусолог, вакцина против COVD-19 для подростков дает мало побочных реакций для организма.

Ранее в Великобританииперечислили восемь основных симптомов «омикрона». Болезнь чаще всего развивается в организме на второй день после заражения. Длительность симптомов составляет приблизительно пять дней.

Также Альштейн усомнился в создании универсальной вакцины от коронавируса.